Merkel besucht Aufzuchtstation

Sanlucar De Barrameda (dpa) - Aug' in Aug' mit dem Raubtier: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen Arbeitsbesuch in Spanien für einen Abstecher zu bedrohten Luchsen genutzt. Gemeinsam mit Ehemann Joachim Sauer, Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez und dessen Frau Begona Gomez besuchte die CDU-Politikerin eine Aufzuchtstation für den Iberischen Luchs im Nationalpark Coto de Doñana in Südspanien. Ihr spanischer Amtskollege Sánchez verbringt mit seiner Familie ein paar Urlaubstage in der Region.

Auf Fotos war zu sehen, wie Merkel, mit voluminösen weißen Überschuhen an den Füßen, interessiert einen Luchs im Gehege betrachtete. Mit dem Ehepaar Sánchez und Mann Joachim spazierte sie durch den Nationalpark.

Der Iberische Luchs, auch Pardelluchs genannt, ist kleiner als seine Verwandten in Nordeuropa. Bei der Nahrung ist er wählerisch, er verspeist fast ausschließlich Kaninchen.