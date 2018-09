Merkel erhält Ehrendoktorwürde

Tel Aviv (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält die Ehrendoktorwürde der Universität Haifa. Sie werde ihr am 4. Oktober in Jerusalem verliehen, teilte die Universität am Mittwoch mit. Die Hochschule lobte den Führungsstil der Kanzlerin, der auf den Prinzipien von Gleichheit, Freiheit und Menschenrechten basiere. Merkel sei «ein beispielhaftes Vorbild für Frauen auf der ganzen Welt», hieß es in der Mitteilung.

Merkel reist am 3. und 4. Oktober mit mehreren Ministern nach Jerusalem, um dort an deutsch-israelischen Regierungskonsultationen teilzunehmen. Die Zeremonie der Universität Haifa soll im Israel-Museum stattfinden.

«Im Laufe ihres Lebens hat Frau Dr. Merkel vorbildliche Standards an Exzellenz, Weisheit und Menschlichkeit bewiesen», sagte der Präsident der Universität Haifa, Ron Robin. Merkel, die einen Doktor in Physik hat, habe sich gegen Rassismus und Antisemitismus und für wissenschaftliche Kooperationen zwischen beiden Ländern eingesetzt.

«Diese herausragende Auszeichnung würdigt auch ihren unerschütterlichen Beitrag zu der starken Freundschaft und den tiefen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel», hieß es in der Mitteilung.

Merkel hat bereits zahlreiche Ehrendoktorwürden, unter anderem von der Hebräischen Universität in Jerusalem und der Frauenuniversität EWHA in Seoul.