Merkel für EU-Erneuerung

München (dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel plädiert für tiefgreifende Reformen in der EU - nicht nur der Außen-, Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik, sondern auch in den europäischen Institutionen. Bleibe die EU stehen, werde sie im globalen Gefüge zerrieben, sagte die Kanzlerin am Mittwochabend in einer Grundsatzrede in München. «Wenn Europa ein globaler Akteur sein will, dann muss es sich auch wie ein globaler Akteur verhalten.» Das erfordere Mühe, Mut und Entschlossenheit - «und kostet auch Geld».

In der Rede bei einer Klausurtagung der Europäischen Volkspartei präzisierte Merkel die Vorschläge für die Zukunft Europas, die sie am Wochenende in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» gemacht hatte. Ihr Grundtenor: Europa müsse in einer unsicheren Welt eine neue und entschlossene Rolle für sich finden und ein «neues, umfassendes Sicherheitsversprechen» für seine Bürger einlösen. Damit greift sie einige Ideen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf - und setzt einige eigene Akzente.

Eindringlich forderte die Kanzlerin eine Reform der europäischen Flüchtlingspolitik. «Wenn es uns nicht gelingt, eine gemeinsame Antwort auf Fragen der illegalen Migration zu finden, dann werden die Grundfesten der Europäischen Union infrage geraten», sagte Merkel. «Deshalb ist wirklich hier Handeln geboten.» Sie bekräftigte ihre Forderungen nach einem einheitlichen europäischen Asylsystem und mittelfristig auch einer europäischen Asylbehörde.

Um die Zuwanderung nach Europa dauerhaft zu verringern und kontrollieren zu können, reichten aber weder eine europäische Grenzpolizei noch Abkommen mit anderen Staaten. «Wir brauchen eine wirkliche Fluchtursachenarbeit, wir brauchen Entwicklungschancen in den Herkunftsländern», sagte Merkel.

Darüber hinaus bekräftigte die Kanzlerin ihre Forderung nach einem Umbau der europäischen Institutionen: Aus dem bisherigen Eurorettungsschirm soll ein europäischer Währungsfonds werden. Für eine schlagkräftige Außenpolitik will sie einen europäischen Sicherheitsrat. Dieser soll nach Merkels Worten im Rotationsprinzip etwa zehn Mitglieder haben und rasch Entscheidungen treffen.

Merkel warb erneut dafür, die EU-Kommission zu verkleinern und künftig bei Europawahlen sogenannte transnationale Listen zu nutzen, also Kandidatenlisten, für die EU-Bürger unabhängig vom Heimatland stimmen können.