Merkel mit Orden ausgezeichnet

Brüssel (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Brüssel mit dem höchsten Orden Litauens ausgezeichnet worden. Am Rande des EU-Gipfels überreichte die litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite der Kanzlerin am Freitag das «Großkreuz des Ordens Vytautas des Großen».

Litauen wolle damit Merkels verantwortungsvolle Führungsrolle in Europa und ihren persönlichen Beitrag zur Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern würdigen, teilte die Präsidialkanzlei in Vilnius mit.

Die kleine Zeremonie fand im litauischen Delegationsbüro statt. Danach startete der EU-Gipfel in seinen zweiten Tag. Im Mittelpunkt sollten die Wirtschafts- und die Handelspolitik stehen.

Der Orden ist bereits die zweite litauische Auszeichnung für ein deutsches Regierungsmitglied in diesem Jahr: Anfang März erhielt Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei einem Litauen-Besuch einen Verdienstorden für den deutschen militärischen Beistand.