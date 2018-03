Merkel spendet Preisgeld

Tampere (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel ist von Finnland als Vorbild für Frauen und Mädchen mit einem Preis ausgezeichnet worden - das Preisgeld hat sie weitergereicht: an eine nigrische Nichtregierungsorganisation. Am Dienstag wurde die entsprechende Urkunde bei einer Feier in der südfinnischen Stadt Tampere überreicht. Die Bundeskanzlerin sandte eine Grußbotschaft per Video.

Merkel hatte sich dafür ausgesprochen, dass die 150 000 Euro Preisgeld an die Organisation SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale gehen. Das ist eine Einrichtung, die sich gegen jede Form von häuslicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen im afrikanischen Niger einsetzt. Nach Angaben eines Regierungssprechers hatte das Bundeskabinett zuvor Merkels Wunsch zugestimmt.

Die Kanzlerin erhielt den Preis bereits im Dezember. Er sei eine Auszeichnung für ihre Arbeit als Verteidigerin der Menschenrechte und der Menschenwürde sowie ihr Engagement für Frauen und Mädchen weltweit, hatte die finnische Regierung begründet. Sie vergab die Auszeichnung zum ersten Mal.