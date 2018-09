Merkel trifft Macron in Marseille

Berlin (dpa) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel fliegt am Freitag zu einem Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron nach Marseille.

Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin mit. Einzelheiten zu dem Gespräch am Nachmittag in der südfranzösischen Hafenstadt nannte er nicht. Laut Élyséekreisen soll es bei dem Treffen vor allem um europäische Themen gehen - also Migration, Brexit und die Reform der Eurozone.

Am Samstag reist Merkel nach Mazedonien und trifft dort Regierungschef Zoran Zaev. Dabei stehen nach Seiberts Worten regionale Entwicklungen auf dem Balkan und bilaterale Fragen auf dem Programm.