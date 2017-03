Merkel trifft Trump im März

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will den neuen US-Präsidenten Donald Trump am 14. März in Washington treffen. Das wurde in deutschen und amerikanischen Regierungskreisen bestätigt. Ein Regierungssprecher in Berlin sagte auf Anfrage am Freitag, er wolle die Information nicht dementieren. Ein Vertreter des Weißen Hauses bestätigte sie.

Seit der Amtsübernahme Trumps am 20. Januar war mit Spannung erwartet worden, wann Merkel den neuen Präsidenten erstmals persönlich treffen wird.

Beide hatten im Januar telefoniert und ihre Absicht bekräftigt, die bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren zu vertiefen.

Die Kanzlerin hatte am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz bereits mit dem neuen Vizepräsidenten Mike Pence gesprochen. Als erste deutsche Regierungsmitglieder waren schon Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zu Gesprächen mit der neuen Regierung in Washington.