Merkel wünscht Gerst alles Gute

Berlin (dpa) - Wenige Tage vor seinem geplanten Start ins All hat Kanzlerin Angela Merkel dem deutschen Astronauten Alexander Gerst Glück gewünscht und die Bedeutung der Raumfahrt für Deutschland betont. «Wir wünschen Ihnen und Ihren Kollegen alles erdenklich Gute beim Start und dann beim Flug im Weltall, spannende Experimente, eine gute Zeit und dann auch wieder eine gute Rückkehr zu uns auf der Erde», sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Videopodcast, der am Samstag veröffentlicht wurde. «Natürlich werden wir von hier - auch ich persönlich - alle Nachrichten von "Astro-Alex" ganz aufmerksam verfolgen.» Unter diesem Namen schreibt Gerst auf Twitter.

Gerst soll mit zwei anderen Raumfahrern aus Russland und den USA am kommenden Mittwoch (6.6.) vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur Internationalen Raumstation (ISS) starten. Merkel sagte, die ISS sei ein gutes Beispiel für internationale Zusammenarbeit - hier arbeiteten Europa, Japan, Kanada und die USA eng zusammen. «Und das zeigt, trotz vieler internationaler Konflikte ist auch eine solche Zusammenarbeit möglich.»