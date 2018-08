Merkel würdigt Annan

Genf (dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den verstorbenen früheren UN-Generalsekretär Kofi Annan als «herausragender Staatsmann im Dienste der Weltgemeinschaft» gewürdigt. Annan habe sie und viele andere «mit seinen Ideen, seinen aufrechten Überzeugungen und nicht zuletzt seinem Charisma» inspiriert, teilte Merkel mit.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schrieb: «Er hatte die besondere Gabe, sich des Leids eines jeden Einzelnen ebenso anzunehmen wie den großen Fragen der internationalen Ordnung.»

Der Tod des früheren UN-Generalsekretärs Kofi Annan hatte weltweit Bestürzung ausgelöst. Annan starb am Samstag im Alter von 80 Jahren nach kurzer Krankheit in seiner Wahlheimat Schweiz. Er habe «während seines gesamten Lebens für eine gerechtere und friedlichere Welt» gekämpft, heißt es in der Todesmitteilung der Stiftung. Seine schwedische Frau und die drei Kinder seien in seinen letzten Tagen an seiner Seite gewesen. Annan starb in einem Krankenhaus in Bern.

Im Jahr 1997 war der Ghanaer als erster Mann aus Subsahara-Afrika UN-Generalsekretär geworden. Fünf Jahre später hatte er sich international einen solch guten Ruf erworben, dass seine Wiederwahl unumstritten war. 2001 erhielt er zusammen mit den Vereinten Nationen den Friedensnobelpreis. Seine Amtszeit endete 2006.