Millionen für Kampf gegen Ebola

Berlin (dpa) - Deutschland weitet seine Hilfe für den Kampf gegen die lebensgefährliche Ebola-Krankheit im Kongo aus. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weitere drei Millionen Euro zu, wie sein Ressort am Mittwoch mitteilte. «Die Weltgemeinschaft darf Ebola nicht auf die leichte Schulter nehmen», sagte der CDU-Politiker. Das Geld wird in den Notfallfonds der WHO für schnelle Gegenmaßnahmen eingezahlt. Ende Juli war Ebola im Osten des afrikanischen Landes ausgebrochen - nur wenige Tage, nachdem ein Ausbruch im Westen für beendet erklärt worden war. Im Frühjahr hatte Deutschland die WHO bereits mit fünf Millionen Euro unterstützt.

Ebola gehört zu den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt, das Virus verursacht Fieber und oftmals massive innere Blutungen. Bei einer verheerenden Epidemie 2014 und 2015 starben in Liberia, Guinea und Sierra Leone mehr als 11 000 Menschen.