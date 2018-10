Minister eröffnet Deutschlandjahr

Washington (dpa) - Außenminister Heiko Maas hat am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington das Deutschlandjahr in den USA eröffnet. Es soll mit mehr als 1000 Veranstaltungen die deutsch-amerikanischen Beziehungen jenseits der Regierungspolitik pflegen. Die Eröffnung fand mit einem Fest und 3000 Gästen in der Residenz des deutschen Botschafters in der US-Hauptstadt statt.

«Für uns Deutsche ist und bleibt Amerika der engste Partner außerhalb Europas», betonte Maas. Das Motto des Deutschlandjahres lautet «Wunderbar together» (Wunderbar zusammen).

Alleine in der ersten Woche sind eine Clubnacht mit deutschen DJs in Los Angeles, eine Aufführung der Berliner Breakdance-Gruppe «Flying Steps» am Lincoln-Memorial in Washington zur Musik von Johann-Sebastian Bach oder ein Führungskräftetreffen an der renommierten Harvard-Universität in Boston geplant. «Wir wollen ein Bild zeichnen mit allem, für das die transatlantischen Beziehungen stehen», sagte Maas.

Der Außenminister beendete am Mittwochabend seinen Kurzbesuch in den USA, bei dem er auch Außenminister Mike Pompeo und Trumps Sicherheitsberater John Bolton getroffen hatte.