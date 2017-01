Mit dem Kajak um Nordamerika

Husum (dpa) - Die deutsche Extremsportlerin Freya Hoffmeister will als erster Mensch mit dem Kajak Nordamerika umrunden. Dafür plant die 52-Jährige aus Husum in Schleswig-Holstein die nächsten acht bis zehn Jahre ein, wie sie auf ihrer Internetseite mitteilte. «Anfang März fliege ich rüber, Ende März soll es losgehen», sagte Hoffmeister am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Die rund 50 000 Kilometer lange Strecke will sie mit zwei Anläufen absolvieren - jeweils mit Start in Seattle und Ziel in New York. Hoffmeister plant, in Blöcken von drei bis fünf Monaten zu paddeln.

Sie gehe davon aus, dass sie es packe, sagte Hoffmeister, «aber man steckt nicht in seinem Körper drin.» Zumal sie sich bei Arbeiten an ihren beiden Eisdielen in Husum am Ellenbogen verletzt habe - was sie aber nicht von einem Kajak-Trip im Sommer abhielt: «Da bin ich mit kaputtem Ellenbogen zur Erholung einmal um Irland geschwungen.» Hoffmeister hat 2009 mit dem Kajak bereits Australien und zwischen 2011 und 2014 Südamerika umrundet.