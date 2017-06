Mit Elektro-Antrieb ins All

Kourou/Bonn (dpa) - Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) halten Elektro-Antriebe bei Satelliten für den künftigen Standard. «Wir sind gerade an dem Punkt, wo elektrische Antriebe nicht mehr als Pionier eingestuft werden», sagt DLR-Projektleiterin Lisa Martin Perez. «Ich denke, über kurz oder lang wird alles elektrisch sein.»

In der Nacht zum 2. Juni soll vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana aus eine Ariane-5-Rakete mit dem ersten in Europa gebauten voll-elektrischen Telekommunikations-Satelliten starten. Eutelsat 172B wurde von Airbus Defence and Space gebaut. Der Satellit nutzt den elektrischen Antrieb sowohl dafür, um nach dem Aussetzen im All zu seiner endgültigen Umlaufbahn zu kommen, als auch für spätere Lagekorrekturen. Die ersten voll-elektrisch angetriebenen Satelliten des Airbus-Rivalen Boeing waren bereits 2015 ins All geschossen worden.

Elektro-Antriebe brauchen deutlich weniger Treibstoff als klassische chemische Antriebe. Die Satelliten haben deshalb entweder mehr Platz für Nutzlast oder sind leichter, womit günstigere Trägerraketen für den Weg ins All eingesetzt werden können. Allerdings haben Elektro-Antriebe einen deutlich geringeren Schub, weshalb sie länger für den Weg zu ihrem Ziel-Orbit brauchen.