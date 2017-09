Mögliche EM-Spielorte ausgewählt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat zehn Städte und Stadien für eine mögliche Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ausgewählt. Der Verband entschied sich bei einer Präsidiumssitzung am Freitag in Frankfurt/Main für Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart als mögliche Spielorte.

«Alle 14 Bewerberstadien waren EM-tauglich», sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Bremen, Mönchengladbach, Nürnberg und Hannover wurden bei der Kandidaten-Kür für die Fußball-Europameisterschaften 2024 nicht berücksichtigt.

Dresden, Freiburg und Kaiserslautern hatten ihr Interesse zurückgezogen. Allerdings muss sich der favorisierte DFB erst noch als Ausrichter durchsetzen: Neben Deutschland hat sich auch die Türkei um die EURO in sieben Jahren beworben. Die Vergabe durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) findet im September 2018 statt. Der DFB hofft dann auf den Zuschlag, um zum zweiten Mal nach 1988 das Kontinentalturnier ausrichten zu dürfen.