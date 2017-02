Moos gegen Feinstaub

Stuttgart (dpa) - Ein kleines Stück stand bereits, nun hat in der südwestdeutschen Stadt Stuttgart der Aufbau einer kompletten Mooswand gegen den Feinstaub begonnen. Nach Angaben der Stadt wurden am Montag erste Fundamente an der Bundesstraße B14 gesetzt. Bis Mitte März soll die rund 100 Meter lange Wand fertig sein, mit der die Stadt herausfinden will, inwieweit Moose gesundheitsschädliche Feinstaubpartikel aus der Atmosphäre filtern können. Stuttgart investiert für den Pilotversuch nach eigenen Angaben 388 000 Euro. Das Verkehrsministerium fördert das Projekt mit gut 170 000 Euro.

Hintergrund sind die andauernd hohen Feinstaubwerte rund um die Messstation Neckartor. Seit der Nacht zum Sonntag galt in Stuttgart wieder Feinstaubalarm - diesmal allerdings sollte er in der Nacht zum Dienstag schon wieder enden. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes soll es stürmisches Wetter geben. Das reinigt die Atmosphäre von gesundheitsschädlichen Luftverschmutzungen.

Im Labor sei bereits erwiesen, dass die Idee der Mooswand funktioniert, unter realen Bedingungen allerdings noch nicht, hieß es. Zum Einsatz kämen zwei Moos-Arten, die eigens für den Versuch gezüchtet würden: das Hornzahnmoos (Ceratodon purpureus) und das Graue Zackenmützenmoos (Racomitrium canescens).