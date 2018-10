Berlin (dpa) - Die neue Motorsport-Rennserie für Frauen wird künftig auch im Rahmenprogramm des Deutschen Tourenwagen Masters fahren. Die sogenannte Formel W werde ihre Rennen in Europa in den nächsten beiden Jahren an DTM-Wochenenden austragen, teilten die Veranstalter der DTM am Freitag mit.

Das erste Gastspiel ist für den DTM-Saisonstart vom 3. bis 5. Mai 2019 in Hockenheim angesetzt. Die neue Frauen-Rennserie soll jungen Pilotinnen eine bessere Ausbildung für eine erfolgreiche Motorsport-Karriere ermöglichen und ist mit einem Preisgeld von 1,5 Millionen Dollar dotiert.

Im neuen DTM-Kalender für die kommende Saison stehen neun Schauplätze mit insgesamt 18 Rennen, zwei weniger als in diesem Jahr. Neben dem Start wurde auch das Finale wieder an Hockenheim vergeben, das letze Rennen ist für den 6. Oktober geplant. Nicht mehr dabei sind Budapest, das österreichische Spielberg und Zandvoort in den Niederlanden. Dafür ist erstmals das niederländische Assen Gastgeber für die DTM. Der Kurs im belgischen Zolder kehrt nach 25 Jahren in den Kalender zurück.

Weitere DTM-Standorte im nächsten Jahr sind Misano in Italien und Brands Hatch in England sowie die deutschen Rennstrecken Norisring, Lausitzring und Nürburgring. Nach dem Ende der Saison will die DTM noch zwei gemeinsame Rennveranstaltungen mit der japanischen Super-GT-Serie organisieren. Die Termine dafür sind noch offen.