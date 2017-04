Mozart-Tage an der Semperoper

Dresden (dpa) - Die Semperoper Dresden legt Musikliebhabern zu Ostern Mozartkugeln ins Nest: Am Karfreitag beginnen Mozart-Tage zu Ehren des Komponisten. Zum Auftakt steht die Oper «La clemenza di Tito» auf dem Programm. Am Samstag folgt die Premiere von «Die Entführung aus dem Serail». Inszenierung und Bühnenbild stammen vom Niederländer Michiel Dijkema.

Die musikalische Leitung hat Christopher Moulds. Für den israelischen Dirigenten Omer Meir Wellber bedeuten die Mozart-Tage Schwerstarbeit. Er steht bei den Aufführungen von «Così fan tutte», «Don Giovanni» und «Die Hochzeit des Figaro» am Pult - außerdem bei Sonderkonzerten der Staatskapelle am 21. und 22. April. Wellber sieht in Mozart für jeden Musiker eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. «Mozart lässt uns viel Freiheit. In jeder Aufführung kann und muss man etwas anders machen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur im Interview.

Zu den Mitwirkenden der Mozart-Tage gehören bis zum 28. April auch Maria Bengtsson, Danielle de Niese, Giuseppe Filianoti, Véronique Gens, Lucas Meachem, Christoph Pohl, Erol Sander und Ute Selbig.