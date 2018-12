Musical über Pop und Bowie

Hannover (dpa/lni) - Punkrock trifft deutsche Geschichte: Die Uraufführung von «Iggy - Lust for Life» ist am Donnerstag im Schauspiel Hannover mit langem Applaus gefeiert worden. Im Zentrum stehen die Berliner Jahre der Punklegende Iggy Pop und Popikone David Bowie zwischen 1976 und 1978. Beide suchten in der Frontstadt des Kalten Krieges den Ausweg aus künstlerischen Krisen, lebten zusammen in einer WG und schufen bleibende Hits wie «Heroes» oder «The Passenger». Regisseur Sascha Hawemann, der das Stück gemeinsam mit Johannes Kirsten schrieb, belässt es aber nicht bei einem Porträt der beiden Stars oder einem Liederabend. Es geht auch um den Holocaust, die RAF, Kapitalismuskritik und enttäuschte Sozialisten.

Gleich vier Schauspieler verkörpern den «Godfather of Punk» Iggy Pop, der mit nacktem Oberkörper auf der Bühne sein Innerstes nach außen kehrt und unbändige Energie versprüht. Der androgyne, sich perfekt inszenierende Bowie wird von einer Frau (Carolin Haupt) gespielt. Die Schauspieler machen auch selbst die Musik. Er habe extra keine Band gecastet, weil Do-it-yourself eine Grundprämisse des Punkrocks sei, sagt Regisseur Hawemann. Außerdem seien die Ensemblemitglieder tolle Sänger und Musiker.