Musik und Spiele

Stuttgart (dpa) - Das 24. Internationale Trickfilmfestival (ITFS) in Stuttgart setzt stärker auf Berührungspunkte mit anderen Bereichen. «Das ITFS verbindet nicht nur Kulturen aus aller Welt, es schafft auch innovative Ansätze, das Genre Trickfilm neu zu entdecken», kündigte der Künstlerische Leiter Ulrich Wegenast am Mittwoch in Stuttgart an.

Künftig sollen Verbindungen zur Musik, dem Games-Bereich oder der virtuellen Realität mehr berücksichtigt werden. Insgesamt werden vom 2. bis 7. Mai rund 1000 Animationsfilme gezeigt und 80 000 Besucher erwartet.

Eine eigene «Gamezone» soll etwa die Verbindung von Spielen und Animation zeigen. Hinzu kommt ein musikbezogenes Programm, bei dem unter anderem animierte Musikvideos gezeigt werden.

Das ITFS gilt als eines der wichtigsten Festivals für die weltweite Animationsbranche. Im Rahmen der Veranstaltung wird unter anderem der Deutsche Animationssprecherpreis vergeben. Nominiert sind Alexandra Maria Lara als Roswitha in «Sing» und Anja Kling als Mathilda in «Angry Birds» sowie Friedrich von Thun als Hasenleiter Eitelfritz in «Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei».

Auf einer Open-Air-Bühne am Schlossplatz sind kostenlos Langfilme zu sehen - diesmal etwa «Findet Dorie» und «Zoomania».