Nagano lobt Elbphilharmonie

Hamburg (dpa) - Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano (66) hat die Elbphilharmonie als «einen der größten Erfolge eines neuen Konzertsaals in der ganzen Welt» gelobt. Nach der ersten Saison in dem neuen Konzertsaal mit Komponistenporträts möchte der Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters in der kommenden Spielzeit «die Möglichkeiten und Grenzen der Elbphilharmonie weiter austesten», wie Nagano am Dienstag in Hamburg sagte.

Auf dem Programm stehen klassische Meisterwerke, die mit modernen Werken konfrontiert werden. So dirigiert Nagano zum Beispiel neben Beethovens Violinkonzert auch die 4. Symphonie des amerikanischen Komponisten Charles Ives.

Insgesamt dirigiert Nagano in der neuen Spielzeit fünf Philharmonische Konzerte sowie das Silvesterkonzert und das Sonderkonzert zum Internationalen Musikfest Hamburg. Zu hören sind Klassiker wie Mozart, Beethoven und Brahms. Daneben wird Hamburgs Generalmusikdirektor aber auch moderne Werke aufführen, wie Ligetis «Requiem» und «Atmosphères» oder Widmanns «Con brio».

Mehr als 30 Konzerte veranstaltet das Philharmonische Staatsorchester in der Elbphilharmonie, hinzu kommen weitere Konzerte in verschiedenen Stadtteilen. Ende Februar unternimmt das Orchester außerdem eine zweiwöchige Tournee durch Spanien.