Namen von documenta-Künstlern veröffentlicht

Kassel (dpa) - Die documenta fifteen hat erste Künstlerinnen, Künstler und Kollektive bekannt gegeben, die auf der Kunstausstellung im kommenden Jahr in Kassel ausstellen werden. Zu ihnen zählt unter anderem der US-amerikanische Konzeptkünstler und Bildhauer Jimmie Durham, der schon mehrfach auf der Kunstbiennale in Venedig ausgestellt hat und auch in Kassel kein Unbekannter ist. Er war bereits bei der documenta 13 im Jahr 2012 dabei.

Ebenfalls vertreten sein wird Richard Bell, der als einer der politischsten Maler Australiens der Gegenwart gilt. Dabei sind auch die Berliner Comiczeichnerin und Illustratorin Nino Bulling, die philippinische bildende Künstlerin, Filmemacherin und Menschenrechtsaktivistin Kiri Dalena, die aus der Türkei stammende und in Berlin lebende Künstlerin Pınar Öğrenci sowie die aus Beirut stammende Künstlerin und Filmemacherin Marwa Arsanios.

Zahlreiche der weiteren Namen der Künstlerinnen und Künstler dürften wohl nur ausgewiesenen Kunstexperten bekannt sein. Dazu zählen etwa das Nha San Collective - ein von vietnamiesischen Künstlern geführter Raum für experimentelle Kunst - sowie die Initiative «Another Roadmap Africa Cluster» – eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Kunst- und Kulturvermittlern, die in Afrika arbeiten.

Statt auf einer Pressekonferenz oder auf der Webseite der documenta, sind die Namen exklusiv in der Straßenzeitung «Asphalt» aus Hannover publiziert worden. Das Magazin, das durch wohnungslose oder sozial benachteiligte Menschen verkauft wird, ist offizieller Medienpartner der Kunstausstellung. Die documenta fifteen werde anders, kündigte das Künstlerkollektiv Ruangrupa, das die künstlerische Leitung der Ausstellung innehat, in einem flankierenden Magazintext an.

Die seit 1955 veranstaltete documenta gilt als die weltweit wichtigste Schau für zeitgenössische Kunst. Die 15. Ausgabe (documenta fifteen) findet vom 18. Juni bis 25. September 2022 statt.

