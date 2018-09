Neue Altstadt in Frankfurt eröffnet

Frankfurt/Main (dpa) - Die neue Frankfurter Altstadt ist nun auch offiziell eröffnet. Zwischen Dom und Römer (Rathaus) wurden in den vergangenen Jahren auf einer Fläche von nur sieben Hektar 35 Häuser zum Teil originalgetreu wiederaufgebaut. An der Stelle stand vorher das aus dem Jahr 1972 stammende Technische Rathaus, das abgerissen wurde. Die Frankfurter Altstadt, die zu den größten Fachwerkvierteln in Deutschland gehörte, wurde 1944 im Bombenhagel der Alliierten fast komplett zerstört.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) schnitt am Freitag symbolisch ein Band durch. «Wir geben heute der Stadt Herz und Seele zurück», sagte Feldmann. Der Grundstein für das 200-Millionen-Euro-Projekt war vor sechseinhalb Jahren gelegt worden. Am Wochenende gibt es ein großes Fest, zu dem die Stadt mehrere hunderttausend Besucher erwartet.