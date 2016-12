Neue Arbeit mit Flüchtlingen

Berlin (dpa) - Eine junge Frau mit Kopftuch in leuchtendem Türkis und ein Mann mit schulterlangen schwarzen Locken strecken ihre Arme fast bis zur Decke. Die beiden Flüchtlinge können kaum Deutsch. Doch die Frage von Anne Kleiber haben sie verstanden: «Wer will der Funkturm sein? Wer das Brandenburger Tor?» Jetzt stellen die beiden die Berliner Sehenswürdigkeiten mit ihrem Körper dar. Sie müssen lachen. Es ist eine spezielle Form des Deutschunterrichts.

So wie bei der Sprachlehrerin verändert sich für Zehntausende Deutsche der Beruf durch die Flüchtlinge im Land. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) haben mehr als 50 000 Deutsche Arbeit durch den Flüchtlingszuzug. Für Anne Kleiber sind die Flüchtlinge eine Chance. Seit zwei Jahren ist die 50-Jährige arbeitslos. Als die Flüchtlingskrise noch auf ihrem Höhepunkt war, Ende 2015, ging sie zuhause in Köln kurzerhand zu einer Flüchtlingseinrichtung bei ihr um die Ecke. Ehrenamtlich wollte sie Deutschförderung machen. «Noch ohne den Gedanken, dass daraus ein Beruf werden könnte.» Anfangs stieß sie schnell an Grenzen, wusste nicht, wie sie ihren teils erwachsenen Schüler etwas beibringen sollte. «Ich hatte auch keine Erfahrung, vor Menschen zu stehen.»

Nun ist sie nach Berlin gekommen, in einen 120 Jahre alten Ziegelbau der Malteser. Sie lässt sich nach einer neuen Methode zur Sprachtrainerin speziell für Flüchtlinge weiterbilden. Die Methode stammt aus Liechtenstein, die Botschaft des Fürstentums organisiert den Kurs. Mit Rollenspielen, Bildern und selbstgemalten Stadtplänen auf braunem Packpaper sollen die Hemmschwellen der Ausländer beim Sprung in die fremde Sprache sinken und Fixpunkte im neuen Land plastisch werden.

«Wenn sie eine Lehre machen wollen, müssen sie erstmal keine Wörter deklinieren können, sie brauchen Alltags- und Fachwörter», sagt Kleiber. Sie selbst möchte aus dem Ehrenamt jetzt einen richtigen Job machen. «Ein fester Vertrag wäre schön.» Etwas später, zurück in Köln, hat Kleiber zwar noch keinen entsprechenden Job. Aber im Januar hat sie doch immerhin einen Gesprächstermin mit einem Anbieter von Integrationsstunden - und hofft, mit ihrer neuen Methode regulär arbeiten zu können.

Auch Kristina Hoppe arbeitet mit Flüchtlingen, in einer Unterkunft in Berlin. Die 30-Jährige ist Sozialarbeiterin und kümmert sich darum, dass die Kinder Plätze in Schulen und Kitas bekommen, alle möglichen Behördenanträge richtig gestellt werden und keine Konflikte aufbrechen. Das kann schwer sein. Gerade für Migrantenkinder ist ein Kitabesuch wichtig, vor allem wegen der Sprache. Aber es gibt Wartelisten. «Das kann bis zu einem halben Jahr dauern.»

In der Zeit betreuen meist die Mütter ihre Kinder in der Unterkunft. Sie selbst können dann nicht gleichzeitig Deutschkurse besuchen. Wenn Hoppe wieder einen neuen Platz für ein Kind mitorganisiert hat, vergleichen die Eltern oft, ob sie es damit genauso gut getroffen haben wie andere Familien im Heim.

Manchmal aber bringen die Eltern die Kinder nicht zur Schule. Die Erfahrung eines regelmäßigen Schulalltags liegt oft Jahre zurück. «Es gibt Fälle, bei denen wir ratlos sind», sagt Hoppe. «Meist wirkt es aber, wenn ich erkläre, warum Schule wichtig ist.» Gewöhnlich sind die Eltern selbst darum bemüht, dass ihre Kinder in Kita, Schule, in Deutschland ankommen. «Für mich ist es ein Traumjob», sagt Hoppe. Kein Tag ist so richtig planbar, oft hat sie das Gefühl, etwas bewegen zu können. Es ist ihre erste Stelle nach dem Studium, sie hat in der Unterkunft begonnen, seit diese im März 2015 eröffnet wurde.