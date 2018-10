Neue Funktion für Bundeswehr-Lager

Prizren/Berlin (dpa) - Das Feldlager der Bundeswehr in Prizren soll künftig als Innovations- und Ausbildungspark einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Kosovo leisten. Eine Übergabezeremonie markierte am Donnerstag den offiziellen Beginn des Projekts, bei dem die Infrastruktur der Bundeswehr als Firmenstandort weitergenutzt werden soll.

«Deutschland schafft gemeinsam mit der Wirtschaft bessere Perspektiven für die Menschen in Kosovo - durch berufliche Bildung, Innovation und qualifizierte Arbeitsplätze», erklärte dazu in Berlin Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. «Die Umwandlung des Feldlagers Prizren zeigt, wie Entwicklungs- und Sicherheitspolitik Hand in Hand gehen und gemeinsam zu Stabilisierung und nachhaltiger Entwicklung in Kosovo beitragen.»

Die Bundesregierung habe gemeinsam mit der Regierung des Kosovo entschieden, das Feldlager nach dem für Dezember vorgesehenen Abzug des KFOR-Kontingents der Bundeswehr entwicklungspolitisch zu nutzen, erklärte das Bundesentwicklungsministerium.

In dem Lager stehen 60 von der Bundeswehr erbaute und betriebsbereite Gebäude. Bevorzugten Zugang sollen Unternehmen aus den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Landwirtschaft und Kreativ- und Kulturwirtschaft erhalten. So könnte ein ehemaliges Spitalgebäude zur Ausbildung im Gesundheitswesen genutzt werden.

In Prizren sind derzeit noch etwa 270 deutsche Soldaten stationiert, die das Gelände des Feldlagers etwa bis zum Jahreswechsel sichern und den technischen Betrieb aufrechterhalten. Danach sollen sie abziehen.