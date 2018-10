Neue Overbeck-Ausstellung

Bremen (dpa) - Wolkenberge und Moorlandschaften verhalfen Fritz Overbeck (1869-1909) einst zum Durchbruch. Dabei hielt sich der Worpsweder Maler noch an ganz andere Motive. So wie seine Frau Hermine Overbeck-Rohte (1869-1937). Das beweist die am Sonntag eröffnete Ausstellung «Auch das ist Overbeck!» im Bremer Overbeck-Museum. «Ganz bewusst haben wir Kuriositäten aus dem Archiv geholt», sagte die Museumsleiterin Katja Pourshirazi. «Wo man sich wirklich fragen würde: "Ist das Overbeck?" Es ist vieles dabei, was noch nie gezeigt wurde.» Insgesamt sind 90 Arbeiten zu sehen.

Die Palette reicht von Kinderzeichnungen und Akademie-Studien über Stillleben und Porträts bis hin zu Impressionen aus der Rhön. Zudem sind unter dem Motto «Unfälle und Zufälle» ungewollt entstandene Kunstwerke zu sehen. Etwa eine Kohlezeichnung mit Farbspuren oder eine Zweigstudie mit rotem Farbfleck. Einige dieser Blätter wirken wie hochmoderne Abstraktionen.

«Auch das ist Overbeck!» läuft bis zum 27. Januar 2019. Die Ausstellung bildet gleichzeitig den Auftakt zum Jubiläumsjahr 2019, in dem Overbeck und seine Frau, die ebenfalls Malerin war, ihren 150. Geburtstag feiern. «Eine Reihe von Sonderausstellungen stellt unterschiedliche Werkgruppen des Malerpaares in den Mittelpunkt und zeigt die ganze Vielfalt ihres Schaffens», sagte die Kuratorin.