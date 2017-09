Neue Professuren für junge Forscher

Berlin (dpa) - Bund und Länder haben ein neues Professuren-Programm für junge Nachwuchswissenschaftler an Hochschulen gestartet. 468 sogenannte Tenure-Track-Professuren wurden dafür geschaffen, wie das Auswahlgremium der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) am Donnerstag in Berlin erklärte. «Das Ziel war, den Karriereweg für junge Wissenschaftler planbarer zu machen», sagte die Bremer Senatorin und GWK-Vorsitzende Eva Quante-Brandt. Die Tenure-Track-Professuren sollen jungen Wissenschaftlern helfen, schneller und leichter eine Festanstellung an den Hochschulen zu bekommen.

Die Zahl soll auf 1000 neue Professuren aufgestockt werden, auf die sich weitere Hochschulen in einer zweiten Runde 2019 bewerben können. In der ersten Auswahlrunde haben 34 Universitäten einen Zuschlag für die Förderung bekommen, 75 Anträge waren eingegangen. «Das Tenure-Track-Programm bietet Sicherheit und Verlässlichkeit für junge Leute», sagte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Die Stellen sollen immer wieder ausgeschrieben werden. «Es ist ein Kulturwandel, nicht nur ein Programm», sagte Wanka. Bei der Bewerbung mussten die Hochschulen ein Gesamtkonzept zur Personalentwicklung vorlegen.

Der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) geht das Programm nicht weit genug. «Bund und Länder dürfen sich jetzt aber nicht zurücklehnen, sondern müssen nachlegen: Das Programm muss aufgestockt und um eine Entfristungsoffensive im akademischen Mittelbau ergänzt werden», sagte GEW-Hochschulexperte Andreas Keller. Die GEW erhoffe sich von diesem Programm einen Impuls für weitere Maßnahmen, um Karrierewege zu reformieren und Beschäftigungsverhältnisse zu verbessern.

Bis 2032 stellt der Bund für das Programm insgesamt eine Milliarde Euro bereit. Außerdem haben die Länder zugesagt, die Zahl der unbefristet beschäftigten Professorinnen und Professoren aus dem Programm an ihren Universitäten dauerhaft zu erhalten.