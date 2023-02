Neue Wege aus Afrika nach Deutschland

Accra (dpa) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Entwicklungsministerin Svenja Schulze haben bei einem Besuch in Ghana die Pläne für mehr gesteuerte Arbeitsmigration nach Deutschland vorgestellt. Sie sprachen von einem „Paradigmenwechsel in der deutschen Migrationspolitik“. Damit ist unter anderem eine Senkung der Hürden bei der Fachkräfte-Einwanderung gemeint. Ein entsprechendes Gesetz wir gerade vorbereitet. Auswanderungswillige Menschen sollen auch in ihren Heimatländern besser gefördert werden.

„Ziel ist, sichere, reguläre und geordnete Migration zum gegenseitigen Vorteil zu nutzen“, teilte die Regierung mit. So gebe es in Ghana viele junge Menschen, die gut ausgebildet seien, aber auf dem heimischen Arbeitsmarkt derzeit kaum Chancen hätten, sagte Heil. Ein seit 2017 bestehendes ghanaisch-deutsche Migrationsberatungszentrum in Accra soll zu einem umfassenden „Zentrum für Jobs, Migration und Entwicklung“ weiterentwickelt werden.