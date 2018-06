Neue Werke in Rostocker Kunsthalle

Rostock (dpa) - Von Samstag an sind in der Rostocker Kunsthalle Werke der Malerin Sabina Sakoh zu sehen. In der Ausstellung «Simple & True. Metaphysische Ansichten» werden 15 großformatige Arbeiten gezeigt, in denen sich Sakoh sinnbildhaft mit den Themen Aufbruch, Freiheit und Demokratie auseinandersetzt, wie die Kunsthalle am Freitag mitteilte. Die Malerei der Münchner Künstlerin stehe in der Tradition der realistischen Malerei der Spätrenaissance und der Romantik. Die Ausstellung läuft bis zum 8. Juli.