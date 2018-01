Neuer Einsatz für Astronaut Gerst

Swjosdny Gorodok (dpa) - Im Sternenstädtchen bei Moskau könnte Alexander Gerst, der nächste Deutsche im All, regelmäßig sterben. Auch an diesem Vormittag steht dem Astronauten wieder ein Kampf ums Überleben bevor. Nicht in echt natürlich – es ist bloß eine Trainingseinheit im Simulator einer Sojus-Raumkapsel im berühmten Kosmonautentrainingszentrum vor den Toren der russischen Hauptstadt.

«Wir trainieren sehr hart an diesem Fahrzeug», sagt Gerst. «Manchmal lassen die Trainer 10 bis 15 Probleme gleichzeitig auf uns einprasseln, während auf einem echten Flug normalerweise gar nichts passiert.» Zwar ist auch Gerst im Training schon «umgekommen», aber selten enden diese Übungen für die Crew «tödlich». Dafür muss das Team an seine Grenzen gehen. «Es gibt immer wieder Tage, wo man aus dem Trainer herauskommt, und man ist schweißnass gebadet», erzählt Gerst. Im weißen Sokol-Raumanzug gleitet der athletisch gebaute «Astro-Alex» – sein Spitzname gewordener Twitter-Name – durch die Luke in den Simulator. Die Übung beginnt.

40 Jahre nach dem ersten Raumflug eines Deutschen, des DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn im August 1978, bereitet sich der 41-jährige Gerst auf seine zweite Mission im All vor. Als der Geophysiker aus dem baden-württembergischen Künzelsau 2014 zum ersten Mal die Erde verließ, war er der elfte deutsche Raumfahrer und der dritte auf der Internationalen Raumstation (ISS).

Gemeinsam mit dem Russen Sergej Prokopjew und der US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor startet Gerst voraussichtlich Anfang Juni für gut fünf Monate mit einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur ISS. Dabei wird dem Astronauten der Europäischen Raumfahrtagentur ESA eine besondere Ehre zuteil: Im zweiten Teil seiner Mission «Horizons» (Horizonte) wird er für einige Monate als erster Deutscher Kommandant der ISS.

Das bedeutet für Gerst nicht, das Team herumzuscheuchen. «Viele Leute denken, als Kommandant gibst du Kommandos. Aber so ist es überhaupt nicht», sagt er. Natürlich sei er es, der im Notfall die Entscheidung treffen müsse. «Aber die meiste Zeit ist es meine Rolle, den Kollegen zu helfen, sicherzustellen, dass sie haben, was sie brauchen.»

Dennoch hat Gerst großen Respekt vor dem, was auf ihn zukommt. Trainiert zu werden von einer renommierten Raumfahrtagentur wie Roskosmos, eine Sojus-Kapsel zu fliegen und von derselben Plattform zu starten wie Juri Gagarin, der erste Mensch im All: Das macht ihn stolz. «Das ist ein Riesenkompliment, dass die mich ans Steuer lassen und auch zur Not alleine fliegen lassen.»

Das Training läuft nicht nur im Sternenstädtchen. Teile finden bei der NASA in Houston und der ESA in Köln statt. «In den USA üben wir vor allem, die Raumstation zu bedienen.» In Deutschland laufe etwa die wissenschaftliche Vorbereitung. Gersts eng getakteten Stundenplan im All sollen rund 80 Experimente füllen. Die Planung läuft noch.

Inzwischen fühle er sich an allen drei Orten zu Hause – und natürlich in seinem Heimatort Künzelsau, wo Eltern und Freunde leben. «Wenn ich jetzt Hosen kaufe, dann kaufe ich immer drei. Eine kommt nach Houston, eine nach Köln und eine nach Russland», sagt Gerst.

Zu Russland hat er nach anfänglicher Distanz seit seinem ersten Sprachkurs in St. Petersburg 2009 ein herzliches Verhältnis aufgebaut. «Am Anfang war ich ein bisschen geschockt.» Die Menschen hätten auf der Straße nicht gegrüßt, nicht gelacht. Aber dann habe er sich auf die Kultur und die Menschen eingelassen. So hätten sich Missverständnisse ganz von selbst erledigt. «Ich habe dadurch sehr viele Freunde gewonnen», sagt er. «Wenn ich hier ankomme, fühlt es sich an, wie wenn ich nach Hause komme, zu Freunden.»