Neuer Preis für deutsche Literatur

Frankfurt/Main (dpa) - In Frankfurt wird ein neuer Literaturpreis vergeben: «Wortmeldungen» ist mit 35 000 Euro dotiert und zeichnet «herausragende deutschsprachige literarische Texte aus, die sich mit gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzen», wie die Crespo Foundation erklärt, die die Auszeichnung vergibt. Erste Preisträgerin ist die Österreicherin Petra Piuk, wie am Dienstag bekanntgegeben wurde.

Die 1975 geborene Autorin seziere in ihrem Text «Toni und Moni oder: Anleitung zum Heimatroman» die Mechanismen von Machtmissbrauch und Sexismus hinter der Fassade einer scheinbar heilen Welt, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Text überzeuge durch «sprachliche und szenische Radikalität und brachialen Witz». Zur Jury gehören neben der Schauspielerin Nina Hoss Literaturkritiker und -wissenschaftler sowie eine Philosophin.

In Anlehnung an den Deutschen Buchpreis hatte die Jury aus 132 eingereichten Texten zunächst 20 ausgewählt. Die Ehrung wird am 6. Mai 2018 im Schauspiel Frankfurt vergeben, begleitet von einer Podiumsdiskussion zum Thema des Buchs.