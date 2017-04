Neues Programm

München (dpa) - Puccini, Mozart, Wagner: Die Spielzeit 2017/18 an der Bayerischen Staatsoper in der Landeshauptstadt München steht unter dem Motto «Zeig mir deine Wunde». Dabei will Stardirigent Kirill Petrenko seine intensive Beschäftigung mit dem Werk Richard Wagners fortsetzen. Neben der Premiere von Wagners letzter Oper «Parsifal» in einem Bühnenbild des Malers Georg Baselitz stehen drei komplette «Ring»-Zyklen unter Petrenko auf dem Programm.

«Dies werden die letzten Ring-Aufführungen während meiner Intendanz sein», sagte Staatsopernchef Nikolaus Bachler am Sonntag in München. Bachler und Petrenko verlassen das Opernhaus in München im Jahr 2021. Petrenko übernimmt ab 2019 zusätzlich das Amt des Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker.

Insgesamt präsentiert die Staatsoper in der Spielzeit 2017/2018 sieben Opern- und zwei Ballettpremieren. Darunter sind «Das Triptichon» von Giacomo Puccini mit Petrenko am Pult, Wolfgang Amadeus Mozarts «Hochzeit des Figaro» mit dem Bariton Christian Gerhaher als Grafen sowie Leos Janaceks Drama «Aus einem Totenhaus» in der Regie von Frank Castorf, der damit an der Staatsoper sein Hausdebüt gibt.

Besonders freut sich Bachler auf die Zusammenarbeit mit Baselitz. «Es war mein Wunsch, mit ihm zu arbeiten und wir kamen ganz schnell auf Parsifal», sagte der Intendant in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Die Zusammenarbeit ist wunderbar. Baselitz ist wie alle großen Künstler absolut neugierig. Und ein Maler gibt uns auch ganz andere Impulse für unsere Arbeit. Es ist wichtig, dass man nicht nur in seiner eigenen Metiersuppe kocht.»