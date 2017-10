Neues von Cornelia Funke

Hamburg (dpa) - Bestsellerautorin Cornelia Funke (58) sieht den Umgang von Kindern mit digitalen Medien entspannt. «Ich halte die Sorgen darum oft für dummen Dogmatismus und eine arrogante, ignorante Einstellung von Erwachsenen», sagte die Schriftstellerin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Ich glaube, dass Kinder Geschichten auf ihre Weise erzählen und erleben sollten. Wenn sie das mit Musik und Videogames machen wollen, dann sollen sie das tun.»

Es beeindrucke sie, wie kreativ junge Menschen damit umgingen. «Ich liebe es, wie sie mit verschiedenen Medien arbeiten», erklärte die Erfolgsautorin («Tintenherz»).

Die 2005 von Hamburg nach Los Angeles gezogene Schriftstellerin feiert gerade eine Premiere: Mit «Drachenreiter - Die Vulkan-Mission» ist am Freitag erstmals eine ihrer Geschichten zuerst als Hörspiel erschienen. Den Bestseller «Drachenreiter» hatte sie 1997 veröffentlicht, im vergangenen Jahr setzte sie ihn mit «Die Feder eines Greifs» fort. Das neue Werk aus dem von Funke gegründeten Hamburger Hörbuchverlag Atmende Bücher erscheint unter anderem mit den Stimmen von Schauspieler Bjarne Mädel («Der Tatortreiniger») und Funke selbst. «Ich habe nicht nur für das geschriebene Wort eine große Leidenschaft, sondern auch für das gesprochene», sagte Funke.

Ihrer Muttersprache bleibt sie in ihrer US-Wahlheimat als Autorin treu. Kürzlich veröffentlichte sie mit einem Bilderbuch zwar ihr erstes auf Englisch verfasstes Buch, im nächsten Jahr soll «Das Buch, das niemand las» auf Deutsch erscheinen. «Die großen Romane schreibe ich aber immer noch auf Deutsch, auch wenn ich 90 Prozent der Zeit Englisch spreche und schreibe.» Im Englischen habe sie nach Ansicht ihrer Freunde eine «erwachsenere Stimme». «Man sagt ja, dass sich in einer Sprache die emotionalen Erinnerungen an jene Zeit, in der man die Sprache erlernt hat, widerspiegeln. Englisch hat für mich mit zehn Jahren angefangen - alles davor ist nur im Deutschen präsent.»

Derzeit arbeitet Funke an Fortsetzungen der «Tintenwelt»-Trilogie, der «Drachenreiter»-Abenteuer und der «Reckless-Welt» - wonach sie auf Lesungen auch immer gefragt werde. Bei solchen Veranstaltungen stelle sie auch fest, «dass es offenbar immer mehr Kinder und Jugendliche gibt, die selber schreiben», erzählte sie. «Vor allem die amerikanischen Kinder fragen mich bei solchen Gelegenheiten sehr viel nach dem Handwerk des Schreibens, die deutschen eher nach den Inhalten. In Amerika ist diese Ich-kann-das-selber-auch-Haltung viel stärker ausgeprägt, die deutschen Kinder sind da immer noch ein bisschen ehrfürchtiger - aber es wird weniger.»

In der dritten «Drachenreiter»-Geschichte wartet ein großes Abenteuer auf den Homunkulus Fliegenbein, die fliegende Ratte Lola Grauschwanz und das Koboldmädchen Schwefelfell: Mehr und mehr Fabelwesen verschwinden spurlos, und Schwefelfell fürchtet, dass auch Drache Lung unter ihnen ist. Die Mission führt die drei zu einem isländischen Vulkan und beschert Fliegenbein eine unerwartete Begegnung. 15 Sprecher, Songs und Musik hauchen der Geschichte Leben ein. Die Liedtexte für das 90-minütige Hörspiel hat Funke selbst geschrieben - ebenfalls eine Premiere für sie.