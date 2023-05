Neun Lolas für „Im Westen nichts Neues“

Berlin (dpa) - Beim Deutschen Filmpreis hat die Literaturverfilmung „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger neun Auszeichnungen gewonnen. Im März 2023 war der Anti-Kriegsfilm bereits mit vier Oscars ausgezeichnet worden. Die Goldene Lola für den besten Spielfilm ging allerdings an das Drama „Das Lehrerzimmer“. Regisseur Ilker Çatak erzählt darin von einem Konflikt an einer Schule, der aus dem Ruder läuft. Der Film mit Schauspielerin Leonie Benesch gewann fünf Preise.

Regisseur Volker Schlöndorff („Die Blechtrommel“) wurde für herausragende Verdienste um den deutschen Film geehrt. Hollywoodstar John Malkovich und andere Filmschaffende würdigten seine Arbeit per Video. Der Deutsche Filmpreis gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Mehrfach eingegangen wurde bei der Verleihung auf eine aktuelle Debatte zu Arbeitsbedingungen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth mahnte eine offene Auseinandersetzung mit Missständen in der Branche an. Sie forderte dazu auf, Probleme zu benennen – etwa Abhängigkeitsverhältnisse, Machtmissbrauch und Übergriffe. Es brauche eine ehrliche und offene Auseinandersetzung. Es müsse möglich sein, darüber zu sprechen, was falsch laufe und was man verbessern könne.