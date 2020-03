Ökostrom-Ausbau zu langsam

Berlin (dpa) - Energiebranche, Umweltschützer und Gewerkschaften haben gemeinsam Bund und Länder aufgerufen, den Ökostrom-Ausbau in Deutschland zu beschleunigen. Er hat sich in jüngster Zeit deutlich verlangsamt.

«Der Erneuerbaren-Ausbau muss endlich effektiv forciert werden», heißt es in einem Appell, den Energie- und Umweltverbände sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund vor einer Konferenz der Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag. Der Appell richtet sich an die 16 Länderchefs und an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Konferenz soll unter anderem im Dauer-Streit innerhalb der Regierungskoalition über den schnelleren Windkraft-Ausbau den Durchbruch bringen.

Die Verbände fordern darin unter anderem, keine pauschalen Regeln für den Abstand zwischen Windrädern und Wohnhäusern einzuführen. «Die gegenwärtig diskutierte pauschale Mindestabstandsregelung von 1000 Metern lehnen wir entschieden ab», schreiben sie. Ziel müsse es sein, bestehende Hemmnisse ab- und keine neuen aufzubauen. Auch ein in Deutschland geltender Förderdeckel für Solaranlagen müsse «unverzüglich» abgeschafft werden, weil die Fördergrenze jetzt fast erreicht sei und Investitionen schon zurückgehalten würden. Ministerpräsidenten und Kanzlerin müssten einen Mechanismus zu Ausbau-Verpflichtungen der Länder festlegen, der sicherstelle, dass der Ökostrom-Anteil bis 2030 wie geplant auf 65 Prozent steige.

Vor allem der Ausbau von Windkraft an Land lahmt derzeit - auch, weil die Akzeptanz bei Anwohnern für neue Windparks fehlt und es viele Klagen und Proteste gibt. Was dagegen zu tun ist, ist zwischen Union und SPD seit Monaten heftig umstritten.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil forderte vor dem Treffen am Donnerstag die Bundesregierung auf, bis Mitte des Jahres 2020 ein Konzept für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland vorzulegen. «Wenn wir ernsthaft das Ziel haben, bis zum Jahr 2030 einen Anteil von 65 Prozent der Energieversorgung über die Erneuerbaren zu erreichen, dann muss der Bund bis Jahresmitte darstellen, auf welche Weise das geschehen soll», sagte Weil dem Politikjournal «Rundblick».

Das Konzept müsse klären, wie viel über die Solarenergie, wie viel über Windkraft und wie viel über Biomasse beigesteuert werden soll, sagte Weil. Es gehe darum, die Voraussetzungen so zu schaffen, dass vom Jahr 2021 an der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorangetrieben werde. «Bisher beobachten wir hier einen Fortschritt im Schneckentempo, und das ist frustrierend.»