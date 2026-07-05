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Mehrere Windkraftanlagen erzeugen auf einer landwirtschaftlichen Fläche umweltfreundlichen Strom aus erneuerbaren Energien.
In Deutschland kommt immer mehr Ökostrom zum Einsatz. © picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Ökostrom-Rekord: Erneuerbare liefern 58 Prozent

In Deutschland kommt immer mehr klimaneutral erzeugter Strom zum Einsatz. Vor allem die Erzeugung aus Wind und Sonne legte im ersten Halbjahr kräftig zu.

05.07.2026

Berlin/Stuttgart (dpa) - Erneuerbare Energien haben im ersten Halbjahr 58 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt und damit so viel wie noch nie in einem ersten Halbjahr. Das geht aus Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor. Die Quote liegt fast drei Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Im gesamten Jahr 2025 hatte der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch 55,8 Prozent betragen.

„Der Anstieg gegenüber dem windschwachen Vorjahreshalbjahr ist insbesondere auf die höhere Stromerzeugung aus Windenergie an Land (+7,0 Prozent) und auf See (+28,3 Prozent) zurückzuführen“, hieß es. Die Stromerzeugung aus Sonnenlicht stieg um 3,7 Prozent. Weil es weniger regnete, wurde weniger Strom aus Wasserkraft erzeugt. Hier gab es einen Rückgang um 7,7 Prozent. Die Erzeugung aus Biomasse legte um 0,6 Prozent zu. 

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