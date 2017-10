Oratorium über Luthers Leben

Halle (dpa) - Ein Oratorium über das Leben und Wirken des Reformators Martin Luther (1483-1546) feiert am Sonntag Weltpremiere in Halle. Am Freitag sei das Stück in einer großen Generalprobe das letzte Mal vor seiner Uraufführung in der Georg-Friedrich-Händel Halle gespielt worden, sagte eine Sprecherin der Theater, Oper und Orchester GmbH in Halle.

Der Text des Oratoriums stammt aus der Feder des Schriftstellers Christoph Hein («Der fremde Freund»), die Musik von Oscar Strasnoy aus Argentinien. Die Arthaus Musik GmbH will die Uraufführung «Luther - Ein Oratorium» am Sonntag aufzeichnen und einem breiten internationalen Publikum zugänglich machen.

Anlass für das besondere Stück ist das 500. Reformationsjubiläum. Luther soll im Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen und damit die Reformation in Gang gebracht haben. In dem Oratorium wird die Geschichte des Theologen erzählt.

Das Stück mit der Staatskapelle Halle und dem Ernst Senff Chor Berlin wurde von der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit der Arthaus Musik GmbH initiiert. Die musikalische Leitung übernimmt Michael Wendeberg. Zwei Aufführungen sind in Halle geplant.