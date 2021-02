Oscar-Hoffnungen für zwei deutsche Künstler

Los Angeles (dpa) - Zwei deutsche Filmschaffende - in den Sparten «Musik» und «Animierter Kurzfilm» - haben es aber in der Vorrunde in die entsprechende Oscar-Shortlist geschafft. Musiker Volker Bertelmann (55), bekannt unter dem Künstlernamen Hauschka, ist mit dem US-Musiker Dustin O'Halloran für die gemeinsame Komposition der Musik für das Liebesdrama «Ammonite» unter 15 Anwärtern. 2017 waren Bertelmann und O'Halloran bereits für den Soundtrack zu dem Film «Lion» im Oscar-Rennen.

Max Lang, Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg, gelangte gemeinsam mit seinem Regie-Kollegen Daniel Snaddon mit dem Trickfilm «The Snail and the Whale» in die Vorauswahl von zehn Oscar-Kandidaten. Der Animationsfilm nach der Kinderbuchvorlage der britischen Autorin Julia Donaldson (dt. Titel: Die Schnecke und der Buckelwal) wurde von der britischen Firma Magic Light Pictures mit produziert. Lang war zuvor schon 2011 und 2014 für einen Kurzfilm-Oscar nominiert gewesen.

Nach der Shortlist-Vorauswahl stimmen die Mitglieder der Oscar-Akademie nun für jeweils fünf Kandidaten in der Endrunde ab. Die Oscar-Nominierungen in allen Sparten werden am 15. März verkündet. Die Preisvergabe soll am 25. April über die Bühne gehen, wegen der Corona-Pandemie später als üblich.

