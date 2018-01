Oscar-Hoffungen für Deutschland

Los Angeles (dpa) - Auch deutsche Filmemacher haben in diesem Jahr Chancen auf Hollywoods höchsten Preis: Die Regisseure Jakob Schuh und Jan Lachauer wurden mit ihrem Zeichentrickfilm «Revolting Rhymes» («Es war einmal...nach Roald Dahl») in der Sparte «Animierter Kurzfilm» nominiert. In dem von der britischen Firma Magic Light Pictures produzierten Animationsfilm treffen bekannte Märchenfiguren wie Schneewittchen, Rotkäppchen und der böse Wolf aufeinander. Die beiden Münchner Regisseure Schuh und Lachauer studierten an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Beide waren schon einmal für Kurzfilm-Oscars nominiert gewesen, aber bei den Verleihungen jeweils leer ausgegangen.

Die Regisseurin Katja Benrath ist mit ihrem Kurzspielfilm «Watu Wote/All Of Us» für den besten Live-Action-Kurzfilm nominiert. Die Lübeckerin schaffte es mit vier Mitbewerbern in die Sparte «Live-Action-Kurzfilm». Im vorigen Herbst hatte Benrath mit ihrem Abschlussfilm von der Hamburg Media School bereits den goldenen Studenten-Oscar gewonnen.

Star-Komponist Hans Zimmer holte mit der Filmmusik für Christopher Nolans Kriegsdrama «Dunkirk» seine elfte Nominierung. Die 90. Oscars werden am 4. März in Hollywood verliehen.



Die Hoffnungen des deutschen Regisseurs Fatih Akin wurden dagegen enttäuscht. Sein NSU-Drama «Aus dem Nichts» mit Diane Kruger schaffte es nicht in die Runde der Nominierten.