Packender Liga-Schlussspurt

Düsseldorf (dpa) - Der deutsche Clásico wurde zur einseitigen Angelegenheit für den Bundesliga-Dominator Bayern München. In fast allen anderen Regionen unterhalb des Fußball-Rekordchampions steigt sechs Spieltage vor dem Saisonende aber die Spannung. Aufsteiger SC Freiburg steht auf einem Europa-League-Platz. Dem VfL Wolfsburg droht mehr denn je der Absturz. Und in Mainz musste Trainer Martin Schmidt nach der nächsten Niederlage den Rauswurf fürchten - darf laut Sportchef Rouven Schröder aber bleiben.

Immer mehr Nöte entwickelt der FC Augsburg. Das 0:2 am Sonntag bei Europacupkandidat Hertha BSC war die sechste Begegnung nacheinander ohne Sieg. Bei weiter 29 Zählern wird die Situation der Schwaben noch bedrohlicher, zumal dem FC Ingolstadt mit dem 3:2 gegen den abgeschlagenen und auswärts punktlosen Tabellenletzten Darmstadt 98 der dritte Erfolg in der Englischen Woche gelang. Damit rückte der FCI bis auf einen Punkt an Augsburg und Mainz heran. Ingolstadts Romain Brégerie sah Rot, der Darmstädter Antonio Mirko Colak Gelb-Rot.

Den Bayern kann das alles egal sein. Selbst Dauerrivale Borussia Dortmund war beim 4:1 allenfalls ein Warm-Up-Gegner für den Champions-League-Schlager gegen Real. «Ich habe die Bayern selten so gut erlebt wie gestern», sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Sonntag bei Sport1. «Ich bin gespannt, wie es Real Madrid am Mittwoch hier ergeht. Bayern München ist für mich der ganz klare Favorit auf den Champions-League-Titel.» Allerdings fällt Mats Hummels bei den Münchnern gegen Real verletzt aus.

Bei der Borussia war vor dem eigenen Königsklassen-Viertelfinale gegen AS Monaco die Stimmung gedrückt. «Das war eine sehr lehrreiche und bittere Erfahrung», sagte Trainer Thomas Tuchel und antwortete im ZDF auf die Frage, was das für die Partie gegen Frankreichs Tabellenführer am Dienstag bedeute: «Ich hoffe nix.»

In Wolfsburg oder Mainz haben sie ganz andere Sorgen. Bei den Rheinhessen ging der in die Kritik geratene Trainer Schmidt, der Mainz im Vorjahr erstmals in die Europa League führte, in die Offensive. «Ich bin auch nächste Woche noch Trainer des FSV Mainz 05, ich habe ja auch einen Vertrag bis 2018», kündigte er nach dem 0:1 in Freiburg, fünfte Niederlage in Serie, an. Manager Schröder, der im Vorfeld noch einen Sieg als «Muss» bezeichnet hatte, bestätigte das am Sonntag: «Wir werden die Mechanismen des Geschäfts nicht bemühen. Martin Schmidt bleibt unser Trainer.»

Auch Wolfsburgs Führung war sich sicher, in Andries Jonker als drittem Trainer dieser Saison den Richtigen erwischt zu haben. Doch nach dem 1:4 auf Schalke ist der VfL bei nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz mehr denn je in Gefahr. «Die ersten 20 Minuten waren grottenschlecht, die ersten drei Minuten in der zweiten Halbzeit waren grottenschlecht. Mit solch einer Vorstellung habe ich nicht gerechnet», analysierte Jonker. Schalke feierte eine erfolgreiche Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag bei Ajax Amsterdam.

In Leverkusen will derweil den Ernst der Lage nach dem 0:1 in Leipzig durch einen Last-Minute-Treffer in Überzahl niemand so recht eingestehen. «Wir werden uns die guten Sachen nicht schlecht reden lassen», sagte Bayer-Trainer Tayfun Korkut. Dagegen hat der Hamburger SV durch das 2:1 gegen den Tabellendritten Hoffenheim seine neue Heimstärke untermauert. Zum Relegationsplatz hat der Bundesliga-Dino nun immerhin vier Punkte Luft.

Hoffenheim liegt weiter nur einen Punkt vor Dortmund, aber schon sieben hinter Leipzig. Der Aufsteiger steuert unbeirrt Richtung Champions League. «Wir haben uns eine Top-Ausgangsposition vor dem schweren Restprogramm geschaffen. Aber es wird bis zum Schluss sehr eng», meinte Trainer Ralph Hasenhüttl.

Mitaufsteiger Freiburg sorgt gleichfalls für Furore. Das Tor von Nils Petersen lässt den Traum von der vierten Europacup-Qualifikation leben. Wieder voll im Geschäft ist einen Punkt dahinter auch Borussia Mönchengladbach nach dem 3:2-Derbysieg in Köln. Die noch einen Zähler davor liegenden Kölner feierten nur die Vertragsverlängerung des umworbenen Torhüters Timo Horn bis 2022.