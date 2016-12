Paketboten im Stress

Braunschweig (dpa) - An einem kalten Vorweihnachtsmorgen nimmt Hans-Joachim Harnagel sein erstes Paket des Tages in die Hand. Es ist 8.00 Uhr. Mit einem Scanner liest er den Barcode ab, hebt die Lieferung von einer langen Rutsche, die von der Hallendecke fast bis zu seinem Postauto führt, und stellt sie im Wageninneren ab. Für den Paketboten an der DHL-Zustellbasis in Braunschweig beginnt nun der Arbeitstag. Das Päckchen hat da schon einen weiten Weg hinter sich.

Noch in der Nacht wurde es im Paketzentrum in Magdeburg in ein Postauto geladen und nach Braunschweig gefahren. Um 4.00 Uhr morgens haben Mitarbeiter den Lastwagen ausgeräumt und das Paket auf ein langes Fließband gelegt. Darauf ging es mit rasender Geschwindigkeit durch einen Scanner, dann durch die ganze Halle, und schließlich die Rutsche hinunter bis an den Platz von Hans-Joachim Harnagel. Im Sekundentakt kamen Pakete hinzu. Sie alle lädt Harnagel nun nach und nach in den Postwagen. «280 Sendungen sind es heute», sagt der 58-Jährige. «In normalen Zeiten sind es höchstens 200.»

Doch die Vorweihnachtszeit ist keine normale Zeit. Bis zu 16 000 Pakete werden an Spitzentagen derzeit in Braunschweig umgeschlagen - fast doppelt so viele wie sonst. «Bundesweit sind es im Moment rund 8,5 Millionen Pakete, die DHL transportiert», schätzt der Leiter der Zustellbasis, Uwe Bergmann. Das seien fast vier Millionen mehr als in ruhigeren Zeiten.

Und die Zahlen wachsen durch den rasant zunehmenden Internethandel jedes Jahr weiter. Die DHL-Konkurrenten DPD und Hermes haben in der Vorweihnachtszeit nach eigenen Angaben bundesweit jeweils mehr als zwei Millionen Pakete täglich ausgeliefert. «Dieser Allzeitrekord steht exemplarisch für das beste Weihnachtsgeschäft der Unternehmensgeschichte», sagt DPD-Sprecher Frank Vergien. «In der Spitze verzeichnet DPD dann rund 50 Prozent mehr Zustellungen als an einem durchschnittlichen Tag des Jahres.»

Für die Zusteller bedeutet das vor allem Stress. «Den Kunden haben wir versprochen, dass alle Bestellungen, die bis zum 22. Dezember eingehen, pünktlich bis Weihnachten ausgeliefert werden», sagt Bergmann von der DHL-Zustellbasis in Braunschweig. Trotzdem komme es häufiger vor, dass Kunden sich beschwerten, etwa, weil angeblich nicht geklingelt wurde. «Der Stress ist halt riesig. Aber man kann ja inzwischen auch online angeben, wann man sein Paket haben will.»

Harnagel beliefert die Braunschweiger Innenstadt. «Ein Großteil meiner Adressaten sind Geschäfte», erklärt er. Die Pakete dürfen maximal 31,5 Kilogramm wiegen. Nur selten muss Harnagel damit in den fünften Stock eines Mehrfamilienhauses. «Doch auch das kommt vor», sagt er. Vor zwei Jahren hatte er es im Rücken: «Reha, Rückengymnastik, das volle Programm.» Noch heute macht er regelmäßig seine Übungen. «In diesem Job musst du auf dich achten.»

Immer wieder kritisieren Gewerkschaften die harten Arbeitsbedingungen und die weit verbreitete Praxis der Werkverträge in der Branche. Harnagel ist zwar beim DHL-Mutterkonzern angestellt. «Wir sind aber eine aussterbende Rasse», sagt er. Schon jetzt arbeitet rund die Hälfte der Belegschaft in Braunschweig für die Tochter DHL Delivery - und verdient für die gleiche Arbeit deutlich weniger als Harnagel.

Harnagel kann die Kritik nachvollziehen. Als Angestellter bei der Mutter schiebt er Überstunden. «Sechs Tage die Woche muss ich aber nicht raus.» Inzwischen hat er seinen Wagen beladen und seine Tour gestartet. Erster Stopp: Ein Reformhaus in der Innenstadt. Hier übergibt er das Paket vom Morgen an seinen Adressaten. Die Reise der Lieferung ist nun beendet. Harnagels Fahrt geht noch einige Stunden weiter.