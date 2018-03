Paul Ehrlich-Preis für Mediziner

Frankfurt/Main (dpa) - Der US-Amerikaner Anthony Cerami und der Israeli David Wallach haben am Mittwoch in der Frankfurter Paulskirche den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2018 erhalten. Die weltweit angesehene Auszeichnung für Mediziner ist mit 120 000 Euro dotiert. Tim J. Schulz vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam wurde mit dem Nachwuchspreis geehrt und erhält 60 000 Euro.

«Anthony Cerami und David Wallach teilen sich diesen Preis, weil ihre Arbeiten und Entdeckungen die Grundlagenforschung und die klinische Medizin stark beeinflusst haben», sagte Charles A. Dinarello von der Universität Colorado (Denver/USA) in seiner Laudatio. Cerami und Wallach haben die Bedeutung und die Signalwirkung des Botenstoffs TNF entschlüsselt. Rheuma, Schuppenflechte, Morbus Crohn und andere chronisch-entzündliche Erkrankungen werden heute weltweit mit Antikörpern oder Proteinen behandelt, die TNF neutralisieren.

«Die Arbeiten der beiden sind ein großartiges Beispiel dafür, wie ausdauernder, von wissenschaftlicher Neugier angetriebener und von keinem Rückschlag entmutigter Erkenntnisdrang in ganz unerwarteter Weise zum Wohle kranker Menschen beitragen kann», sagte Thomas Boehm, Vorsitzender des Stiftungsrats der Paul Ehrlich-Stiftung. Ihre Arbeit hätte man leicht als «Elfenbeinturm-Forschung» abtun können, erst nach Jahren habe sich ihre ganze Relevanz offenbart. Boehm forderte, diese «Lektion» im Blick zu behalten, wenn über Forschungsförderung nachgedacht werde.

Der Nachwuchspreisträger Schulz wurde für seine Arbeiten über Fettzellen geehrt. Seine Arbeiten hätten eine hohe Relevanz für das Verständnis von Altern und Übergewicht, sagte Prof. Florian Greten in seiner Laudatio. Schulz habe gezeigt, unter welchen Bedingungen Stammzellen weißes und braunes Fett hervorbringen. Weißes Fett macht dick und schadet den Knochen im Alter, braunes Fett erzeugt nur Wärme und ist ein perfekter Schlankmacher.

Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis wird seit 1952 verliehen. Von bisher ausgezeichneten 128 Wissenschaftlern haben 22 Preisträger später einen Nobelpreis bekommen. Die Arbeiten der diesjährigen Preisträger sind aus Sicht des Stiftungsrats «ein einzigartiges Beispiel» für medizinische Grundlagenforschung, die in bessere Behandlung mündet.