Petersburger Dialog in Berlin

Berlin (dpa) - Zum Auftakt des deutsch-russischen Petersburger Dialogs haben sich beide Seiten für eine offene Auseinandersetzung auch über ihre tiefgreifenden Differenzen ausgesprochen. «Deutschland ist an vielfältigen und verlässlichen Beziehungen mit Russland gelegen», schrieb Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Grußwort für das zweitägige Gesprächsforum in Berlin. «Dafür braucht es eine ehrliche Diskussion, gerade in schwierigen Zeiten.»

Ähnlich äußerte sich der russische Präsident Wladimir Putin. «Gerade ein derartiger informeller Meinungsaustausch soll dazu beitragen, Misstrauen, Vorurteile und Stereotypen abzubauen und das positive Potenzial der Partnerschaft und Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten.»

An dem zweitägigen Gesprächsforum nahmen am Donnerstag und Freitag 250 deutsche und russische Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und anderen gesellschaftlichen Bereichen teil. Mit Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries und ihrem Amtskollegen Maxim Oreschkin nehmen erstmals seit 2012 auch wieder zwei Regierungsvertreter teil. Die Grußworte Merkels und Putins wurden zum Auftakt der Veranstaltung verlesen.