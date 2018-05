Plogging kommt in Mode

Berlin (dpa) - Der Bürgermeister des Berliner Bezirks hat gemeinsam mit Neuköllner Kindern den skandinavischen Fitnesstrend Plogging ausprobiert. Am Mittwoch trafen sie sich am Rotraut-Richter-Platz, um unter Anleitung von Fitness-Trainer Julian Grzybowski den Park am Vogelwäldchen zu reinigen. «Plogging» - das Wort ist eine Mischung aus joggen und «plocka», dem schwedischen Wort für «etwas aufheben».

Bei der Sportart soll beim Laufen Müll gesammelt werden. Bürgermeister Hikel, der selbst aktiver Läufer ist, sagte: «Wir haben in Neukölln ein besonders Müllproblem - mit der Aktion können wir kreativ ein Bewusstsein dafür schaffen.»