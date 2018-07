Politiker würdigen Claude Lanzmann

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den gestorbenen Filmemacher Claude Lanzmann als «unermüdlichen Mahner gegen das Vergessen» gewürdigt. «Mit dem Film ‚Shoah‘ hat Claude Lanzmann ein Meisterwerk der Erinnerung geschaffen, ein bewegendes ‚document humain‘, das die jetzigen und künftigen Generationen in die Pflicht nimmt», schrieb Steinmeier an die Witwe Dominique Petithory. «Seine Werke sind ein immerwährender Appell an alle Nachgeborenen, dass nichts über die Freiheit und die Würde des einzelnen Menschen gestellt werden darf.»

Bundesaußenminister Heiko Maas schrieb auf Twitter: «"Shoah" ist ein Film, den viele niemals vergessen werden. Jeder, der sich fragt, welche Verantwortung wir als Deutsche tragen, sollte "Shoa" sehen. Mit seiner Erinnerungsarbeit als Regisseur hat Claude Lanzmann Versöhnung erst möglich gemacht. Das wird bleiben. Er wird fehlen.»

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erklärte, mit seinem Meisterwerk «Shoah», dem wichtigsten Film über den Holocaust, habe Lanzmann Maßstäbe gesetzt für die notwendige schonungslose Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen. «Als eine der letzten großen wirkmächtigen Stimmen der Zeitzeugen wird Claude Lanzmann der Welt fehlen.»

Lanzmann starb am Donnerstag im Alter von 92 Jahren in Paris. In seiner fast zehnstündigen Zeitzeugen-Dokumentation «Shoah» über den Völkermord an den europäischen Juden ließ er Opfer und Täter des Holocaust zu Wort kommen.