Polizist leitet neue Irak-Mission

Luxemburg (dpa) - Die Europäische Union hat einen neuen Einsatz zur Unterstützung der irakischen Sicherheitsbehörden gestartet. Wie die Außenminister der Mitgliedstaaten am Montag in Luxemburg beschlossen, sollen in den kommenden Wochen bis zu 35 Experten nach Bagdad entsandt werden. Zum Leiter der neuen Irak-Mission wurde mit Markus Ritter ein erfahrener deutscher Bundespolizist ernannt.

Auftrag dort wird es sein, die staatlichen Institutionen bei den zivilen Aspekten des Kampfes gegen Terrorismus, Korruption und politische Instabilität zu unterstützen.

Markus Ritter ist 55 Jahre alt und arbeitete zuletzt als Ständiger Vertreter des Präsidenten der Bundespolizeidirektion am Flughafen Frankfurt/Main.