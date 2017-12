Positive Jahresbilanz für Radler

Berlin (dpa) - Der Bund Deutscher Radfahrer hat nach 21 Welt- und Europameistertiteln eine positive Jahresbilanz gezogen. Der BDR blicke «wieder auf ein erfolgreiches Sportjahr zurück», teilte der Verband mit.

Die Erfurterin Kristina Vogel war mit zwei WM- und zwei EM-Titeln 2017 die herausragende Athletin des BDR auf der Bahn. Auf der Straße glänzte der fünfmalige Tour-de-France-Etappensieger Marcel Kittel, der in der kommenden Saison an der Seite Tony Martins in den Farben von Katusha-Alpecin fahren wird.

Bei der Straßen-WM in Bergen/Norwegen gab es allerdings lediglich die Silbermedaille von Lennard Kämna (Wedel) im U23-Rennen zu feiern. Sein Gold im Teamzeitfahren mit dem deutschen Sunweb-Team wird nicht in der Medaillenbilanz des BDR erfasst.