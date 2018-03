Pyeonghang (dpa) - Deutschlands Chef de Mission, Karl Quade, hat ein positives Halbzeit-Fazit der Winter-Paralympics in Pyeongchang gezogen. «Wir sind insgesamt zufrieden. Egal, ob man es nach Medaillen oder nach Platzierungen betrachtet», sagte Quade am Mittwoch in Südkorea. «Auch wenn die Medaillen etwas ungleich verteilt waren. Die Damen waren schon sehr dominant.»

Alle zwölf deutschen Medaillen hatten bis zum Mittwoch Frauen gewonnen. Mit den zwölf Podestplätzen hat der Deutsche Behindertensportverband (DBS) die Gesamtzahl von 15 Medaillen aus Sotschi bei den vorherigen Spielen 2014 aber schon fast erreicht. Allerdings hat er bisher deutlich weniger Gold eingefahren, vier im Gegensatz zu neun nach den Spielen in Russland. «Insgesamt sind wir aber auf einem guten Weg», sagte Quade.

Die XII. Winter-Paralympics enden am kommenden Sonntag.