Preis für deutsche Wissenschaftler

Mailand (dpa) - Die beiden deutschen Wissenschaftler Jürgen Osterhammel (Globalgeschichte) und Detlef Lohse (Physik) erhalten den hoch dotierten Balzan-Preis. Die beiden Wissenschaftler dürfen sich jeweils über ein Preisgeld von 750 000 Schweizer Franken (664 000 Euro) freuen, von dem die Hälfte zur Finanzierung von Forschungsprojekten verwendet werden muss.

Der Historiker Osterhammel, der an der Universität Konstanz arbeitet, habe sich vor allem um die Definition der Globalgeschichte als eigene Teildisziplin verdient gemacht, teilte die internationale Balzan-Stiftung am Montag in Mailand mit. Lohse, Professor an der niederländischen Universität Twente in Enschede, habe das Fachgebiet der Fluiddynamik mit «herausragenden Beiträgen» vorangebracht. Die Fluiddynamik ist ein Teilgebiet der Strömungslehre und beschäftigt sich mit Flüssigkeiten und Gasen.

Ebenfalls prämiert wurde das Kinderhilfswerk Terre des Hommes. Die Organisation erhielt den mit einer Million Schweizer Franken (885 000 Euro) dotierten Sonderpreis für Humanität, Frieden und Brüderlichkeit unter den Völkern.

Die Internationale Stiftung Balzan Preis hat sich die Förderung von Kultur und Wissenschaften sowie von Initiativen für Frieden und Brüderlichkeit unter den Völkern zum Ziel gesetzt. Sie wurde nach dem Tod des italienischen Journalisten und Unternehmers Eugenio Balzan (1874-1953) von dessen Tochter errichtet.