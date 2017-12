«Priscilla» in München uraufgeführt

München (dpa) - Mit Standing Ovations ist am Donnerstagabend im Münchner Gärtnerplatztheater die Premiere des Musicals «Priscilla - Königin der Wüste» gefeiert worden. Die mit vielen Hits der 70er und 80er Jahre garnierte Story dreier Dragqueens, die in ihrem Bus «Priscilla» durchs australische Outback touren, war in München zum ersten Mal im deutschen Sprachraum in einer Musical-Version zu sehen. Die ursprüngliche Kinofassung von «Priscilla» wurde 1994 zu einem weltweiten Überraschungserfolg – sie wurde sogar mit einem Oscar ausgezeichnet.

Regie führt der Musiktheater- und Filmregisseur Gil Mehmert, der unter anderem den preisgekrönten Streifen «Aus der Tiefe des Raumes», eine schräge Hommage an den Fußballspieler Günter Netzer, herausgebracht hatte. Seine Inszenierung von «Priscilla» hat Tempo und (Wort-)Witz. Sowohl sängerisch als auch tänzerisch ließ die Aufführung allerdings Wünsche offen und reichte nicht heran an Produktionen, wie sie am New Yorker Broadway oder im Londoner Westend gezeigt werden.