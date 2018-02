Private Konsumausgaben steigen

Nürnberg (dpa) - Der Konsum bleibt voraussichtlich auch 2018 eine wichtige Säule für die deutsche Konjunktur. Die privaten Konsumausgaben dürften in diesem Jahr preisbereinigt um zwei Prozent steigen - das wäre ein halber Prozentpunkt mehr als bei der Vorhersage für 2017, hieß es in der am Freitag veröffentlichten Prognose des Marktforschungsinstituts GfK. Hintergrund ist auch, dass sich vergleichsweise wenige Menschen in Deutschland Sorgen um ihren Job machten. «Die weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen geben den Verbrauchern die notwendige Planungssicherheit für ihre Anschaffungen», sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Auch die Europäische Union kann aus Sicht der GfK auf Rückenwind für die Wirtschaft durch den starken Konsum hoffen. Für die EU gehen die Marktforscher von einer preisbereinigten Steigerung der Konsumausgaben der Privathaushalte um 1,5 bis zwei Prozent aus - ein halber Prozentpunkt mehr als in der Prognose für das vergangene Jahr.